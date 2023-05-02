В Москве обнаружено тело доцента МГУ Александра Кулешова
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Ранее университет сообщал о смерти своего работника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
В столице обнаружен мертвым доцент кафедры общей математики МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кулешов. Как стало известно 5-tv.ru, тело преподавателя было найдено на 2-й Фрунзенской улице.
Причины гибели молодого ученого выясняются.
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