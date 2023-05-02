В Краснодарском крае расследуется дело об исчезновении двух аниматоров

Уголовное дело по факту исчезновения двух аниматоров в Краснодарском крае передано в отдел по рассмотрению особо важных дел. Ситуацию прокомментировал помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по региону Денис Сидоров.

В ведомстве уточнили, что накануне, 1 мая, в Брюховецкой районе сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен автомобиль Hyundai Grandeur пропавших без вести мужчины и женщины, которые возвращались на нем с мероприятия. По дороге у них пробило колесо, они остановились на обочине. Позднее вместе с незнакомцами аниматоры отправились в ближайший населенный пункт. О их настоящем местонахождении сейчас неизвестно.

Криминалисты СК совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД занимаются установлением места пребывания пропавших. По словам Сидорова, правоохранительные органы и ведомственные службы проводят все необходимые мероприятия для сбора информации и установления деталей и обстоятельств произошедшего.

За расследованием дела следят председатель СК России Александр Бастрыкин и руководитель краевого управления Андрей Маслов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодарском крае был задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров.