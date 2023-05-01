Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров под Краснодаром

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 424

Следователи прорабатывают версию убийства артистов — до этого был найден их сгоревший автомобиль.

Задержан подозреваемый по делу об исчезновении аниматоров под Краснодаром

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого по делу об исчезновении аниматоров на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Об исчезновении аниматоров Кирилла Чубко (37 лет) и Татьяны Мостыко (19 лет) в районе станицы Березанской под Краснодаром стало известно два дня назад. По предварительной информации, вечером 28 апреля артисты возвращались домой с мероприятия на автомобиле Hyundai Grandeur. По дороге у них пробило колесо, и они остановились на обочине. В этом время к ним подошли несколько мужчин, оказавшихся в такой же ситуации.

Вместе с новыми знакомыми аниматоры отправились в ближайший населенный пункт, и после этого их не видели. Утром следующего дня телефоны артистов оказались отключены, а с их банковских карт исчезли 190 тысяч рублей.

В то же время автомобиль аниматоров фиксировали камеры в станицах Ирклиевская, Каневская и Березанская. Кроме того, местные жители рассказали, что ночью слышали крики о помощи в 30 километрах от места пропажи аниматоров.

Позднее была найдена сгоревшая машина артистов. Видео с места ее обнаружения опубликовал Следственный комитет в своем Telegram-канале. Сообщается, что следствие прорабатывают версию об убийстве аниматоров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о супружеской паре из Ростова-на-Дону, убившей свою восьмимесячную дочь.

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