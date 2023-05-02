В МГУ прокомментировали смерть доцента Александра Кулешова

Доцент кафедры общей математики МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кулешов был найден мертвым на 2-й Фрунзенской улице в Москве. В самом университете сообщили, что преподаватель скоропостижно скончался 27 апреля на 38-м году жизни.

«Ушел из жизни замечательный человек, талантливый математик и прекрасный преподаватель. Он с искренним энтузиазмом подходил к преподаванию математического анализа на первом курсе. Глубоко анализировал основы предмета, предлагал свои находки и открытия. Написал книгу, в которой изложил свое видение изложения материала для студентов», — отметили в вузе.

Представители МГУ в связи с трагическими событиями передали искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Кулешова. В университете также добавили, что о времени и месте прощания станет известно позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице обнаружен мертвым доцент кафедры общей математики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кулешов.