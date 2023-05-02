ВС РФ проводят активные действия и выполняют задачи, несмотря на поставки Киеву западного оружия.

Киевский режим в результате боев потерял свыше 15 тысяч боевиков за прошедший месяц, несмотря на военную помощь со стороны западных стран. Об этом во время брифинга сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что российские военные ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения, уничтожая западную технику.

«Наши военнослужащие уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов», — уточнил глава оборонного ведомства.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Генерального штаба польской армии генерал Реймунд Анджейчак сообщил об истощении ВСУ.