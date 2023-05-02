Признаки того, что российской стороне не хватит средств для продолжения защиты Донбасса отсутствуют. Однако западным странам пора бы позаботиться о собственных резервах.

Начальник Генерального штаба польской армии генерал Реймунд Анджейчак сообщил об истощении ВСУ. По его словам, Киев в целом сдает позиции на поле боя, а западные покровители не стремятся понять, что Украина слишком далека от победы. Об этом пишет издание Military watch magazine.

Анжейчак считает, что конфискация активов не лишит Россию финансов на продолжение спецоперации. Украина, в свою очередь, отметил он, переживает ряд сложностей с обеспечением своей армии.

«Скорость истощения в финансовой сфере, на мой взгляд, неблагоприятная, к сожалению», — приводит СМИ его слова.

Польский военный отметил, что Запад не в состоянии и дальше оказывать киевскому режиму финансовую и военную помощь, так как он не может даже пополнить собственные резервы. Однако, добавил генерал, украинские солдаты с меньшей долей вероятности в ближайшее время вернутся домой.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские нацисты усилили обстрелы мирных кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер Германии Олаф Шольц указал на важность недопущения использования Киевом оружия Запада для ударов по РФ.