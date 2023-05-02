«Он получил талант от Господа»: Валерий Баринов о вкладе Юдашкина в мир моды

Знаменитый кутюрье ушел из жизни после продолжительной болезни.

Валентин Юдашкин был заметной личностью не только для России, но и для всего мира. Так о культовом модельере высказался народный артист РФ Валерий Баринов. В беседе с 5-tv.ru актер отметил, что смерть Юдашкина стала настоящим потрясением.

«Очень молодой человек, талантливый, успешный. Человек, получивший от Господа талант и имевший успех в жизни. И вдруг так — раз! И уходит», — с горечью высказался Баринов.

С кутюрье он был знаком лично: они вместе часто посещали футбольные матчи, здоровались, сидели вместе и болели за любимую команду.

Дизайнер Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 59 лет, и в последнее время информации об ухудшении его состояния не было, поэтому новость о смерти знаменитого кутюрье поразила общественность.

«Все-таки это фигура у нас в стране и в мире достаточно заметная. Поэтому очень грустно», — подчеркнул Баринов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной смерти Валентина Юдашкина.