Вдова Армена Джигарханяна опубликовала вызывающее фото

Вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась новой фотосессией с Николиной горы. О снимке, опубликованном в одном из блогов женщины, рассказало издание dni.ru. На фотографии она позирует перед камерой, игриво изогнувшись на природе. Однако, как отметили ее поклонники, на снимке у девушки грустные глаза.

«Как приятно, когда ученица закончила курсы фото и по пути на прогулку делает очаровательный контент», — подписала снимок девушка.

Однако Цымбалюк-Романовская поспешила успокоить фанатов, обративших внимание на грусть на лице знаменитости. Вдова Джигарханяна заявила, что такой взгляд у нее с детства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова устроила дома пикантную фотосессию. В одном из своих блогов девушка поделилась фотографией, где она сидит обнаженной перед зеркалом. Тело актрисы прикрыто лишь белым свитером. Фанаты пришли в восторг от такого образа девушки.