Стало известно о сокрытии Киевом деталей контрнаступления от союзников из-за боязни утечек данных

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 174

Politico: Украина скрывает детали контрнаступления от союзников после утечки данных в США

Стало известно о сокрытии Киевом деталей контрнаступления от союзников из-за боязни утечек данных

Фото: www.globallookpress.com / Aziz Karimov

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Тема:
Спецоперация

Месяц назад в открытый доступ попали секретные документы Пентагона о состоянии ВСУ.

Украина держит от своих союзников в секрете детали запланированного контрнаступления из-за возможной утечки информации. Ведь если так произойдет, это может поставить под угрозу позиции украинских боевиков на поле боя. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на источники.

«Официальные лица заявили, что их украинские коллеги воздержались от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках, о том, где и сколько войск планируют выдвинуть на позиции для проведения операции», — сказано в материале издания.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют начать контрнаступление в ближайшие недели.

В западных СМИ назвали виновника утечки секретных документов Пентагона

Крупная утечка секретных данных Пентагона по Украине произошла в начале прошлого месяца. В Сеть были слиты сотни документов, в которых речь шла о ситуации в зоне СВО, западной поддержке киевского режима, а также слабых местах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тревожит Запад в связи с возможным контрнаступлением ВСУ.

Тема:
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