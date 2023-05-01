США и другие страны вливали огромные средства в военную помощь Киеву. Почему это не принесло результатов?

Западную общественность взволновали сообщения о неготовности украинской армии к анонсируемому контрнаступлению. «Поставщики» киевского режима обеспокоены подобным исходом после многомиллионной помощи ВСУ. На это в статье для издания The Guardian указали обозреватели Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — приводят они слова боевика ВСУ с позывным «Темный».

В материале отмечается, что украинская сторона не сможет в срок справиться с подготовкой военных к активным наступательным боевым действиям, а также сосредоточить достаточное количество резервов и военной техники. Об этом журналисты сообщили с ссылкой на данные спецслужб США.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский разведчик прогнозирует новый этап конфликта на Украине. По его словам, ВСУ истощены и не смогут выдержать еще одно масштабное противостояние подобное артемовскому.