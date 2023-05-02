На Украине Зеленскому предложили учредить «орден Бандеры»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 161

За два дня инициативу поддержали почти 200 украинцев. Что будет дальше?

На Украине Зеленскому предложили учредить «орден Бандеры»

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить орден имени националиста Незалежной и пособника нацистов Степана Бандеры. Заявление размещено в соответствующем разделе портала.

«Ввести государственную награду „Орден Степана Бандеры“ и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — говорится в описании обращения.

Известно, что подписи стали собирать 1 мая, а на следующий день инициативу поддержали 195 граждан Украины. Для рассмотрения петиции самим президентом, ей следует набрать 25 тысяч голосов.

Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН)*, один из главных создателей боевого крыла ОУН «Украинской повстанческой армии» (УПА)**, целью которой являлась борьба за независимость Украины. УПА сформировалась в 1942 году и действовала в основном в западной части Украины. Она воевала против советской армии и вела сотрудничество с гитлеровцами.

При этом на счету УПА и ОУН зафиксировано огромное количество преступлений. Например, Волынская резня — это широкое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. В то время были жестоко убиты тысячи людей, которые отказывались сотрудничать с нацистами.

Стоит отметить, боевики ВСУ уже давно показывают себя не с лучшей стороны, словно копируя деятельность своего жестокого предшественника. Этому свидетельствует вопиющий случай расправы над людьми в российской военной форме, учиненной осенью прошлого года. Тогда в сети появилась видеозапись, где националисты расстреляли безоружных мужчин в селе Макеевка в ЛНР. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

К слову, в феврале этого года на официальном интернет-портале украинского лидера была опубликована петиция о разрешении проституции. С этой сферы планировалось собирать средства на оборону Украины.

Ранее на сайте Зеленского также появилась петиция о важности размещения ядерного оружия на территории Незалежной. 5-tv.ru публиковал реакцию Кремля на публикацию обращения.

* — Экстремистская организация, запрещена в России.

** — Экстремистская организация, запрещена в России.

Тема:
Спецоперация
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