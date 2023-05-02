На Украине Зеленскому предложили учредить «орден Бандеры»
За два дня инициативу поддержали почти 200 украинцев. Что будет дальше?
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
На сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить орден имени националиста Незалежной и пособника нацистов Степана Бандеры. Заявление размещено в соответствующем разделе портала.
«Ввести государственную награду „Орден Степана Бандеры“ и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины», — говорится в описании обращения.
Известно, что подписи стали собирать 1 мая, а на следующий день инициативу поддержали 195 граждан Украины. Для рассмотрения петиции самим президентом, ей следует набрать 25 тысяч голосов.
Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН)*, один из главных создателей боевого крыла ОУН «Украинской повстанческой армии» (УПА)**, целью которой являлась борьба за независимость Украины. УПА сформировалась в 1942 году и действовала в основном в западной части Украины. Она воевала против советской армии и вела сотрудничество с гитлеровцами.
При этом на счету УПА и ОУН зафиксировано огромное количество преступлений. Например, Волынская резня — это широкое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. В то время были жестоко убиты тысячи людей, которые отказывались сотрудничать с нацистами.
Стоит отметить, боевики ВСУ уже давно показывают себя не с лучшей стороны, словно копируя деятельность своего жестокого предшественника. Этому свидетельствует вопиющий случай расправы над людьми в российской военной форме, учиненной осенью прошлого года. Тогда в сети появилась видеозапись, где националисты расстреляли безоружных мужчин в селе Макеевка в ЛНР. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
К слову, в феврале этого года на официальном интернет-портале украинского лидера была опубликована петиция о разрешении проституции. С этой сферы планировалось собирать средства на оборону Украины.
Ранее на сайте Зеленского также появилась петиция о важности размещения ядерного оружия на территории Незалежной. 5-tv.ru публиковал реакцию Кремля на публикацию обращения.
* — Экстремистская организация, запрещена в России.
** — Экстремистская организация, запрещена в России.
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