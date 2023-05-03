Задержаны подозреваемые в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 269

Сам спортсмен после избиения оказался в реанимации.

Задержаны подозреваемые в нападении на баскетболиста Алексея Шведа в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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После избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы задержали троих подозреваемых. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Данную информацию также подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные были доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.

На спортсмена напали в ночь на 2 мая в самом центре столицы. Как известно, все произошло около одного из ресторанов. Потасовка, причиной которой некоторые считали поражение команды Алексея Шведа в минувшем матче, попала на камеры видеонаблюдения. Позднее ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

На данный момент расследование и выявление всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Швед после нападения находится в реанимации одной из частных больниц Москвы. У баскетболиста врачи диагностировали перелом черепа и височной кости, а также другие серьезные травмы, включая амнезию.

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