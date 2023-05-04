С передовыми технологиями: новый онкоцентр в Тульской области сдадут уже в этом году
Современный онкоцентр в Тульской области сдадут уже в этом году
Фото, видео: www.globallookpress.com / LaPresse.Matteo Secci; 5-tv.ru
Комплекс сможет принимать большой поток пациентов.
Онкобольным из Тульской области уже совсем скоро не придется лечиться за пределами региона. Современный центр там откроют в этом году. Все сделано так, чтобы помощь пациенты получали максимально быстро.
В одном месте — поликлиника, стационар, операционные и лаборатории. Новый онкоцентр, где будут применять передовые технологии, увидел корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев. Все подробности — в его репортаже.
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