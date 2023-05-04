«Лица в темноте»: Николас Кейдж вспомнил момент нахождения в утробе матери

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Актер Николас Кейдж рассказал о воспоминаниях в утробе матери

«Лица в темноте»: Николас Кейдж вспомнил момент нахождения в утробе матери

Фото: www.globallookpress.com / Adam Rose / Netflix

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Знаменитость предполагает, что после смерти человека от него остаются искры, способные жить вечно.

Американский актер Николас Кейдж необычно ответил на вопрос о самом раннем воспоминании из детства. По его словам, он помнит себя еще в утробе матери. Об этом сообщает издание Variety.

«Дай мне подумать. Слушай, я знаю, это звучит очень далеко, и я не знаю, правда это или нет, но иногда мне кажется, что я могу вернуться в утробу и почувствовать, что могу видеть лица в темноте или что-то в этом роде», — заявил Кейдж.

Он также отметил, что осознает парадоксальность своего заявления, однако может его объяснить с логической стороны. Уже будучи взрослым, то ощущение знаменитость связал с вероятными голосовыми вибрациями, которые колебались вместе с ним.

В том числе Кейдж поразмышлял на тему жизни после смерти. По его словам, правильного ответа никто не знает, однако ему нравится мысль о вечности бытия. Кейдж задумался, что после смерти человека, искры от него все равно останутся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николас Кейдж спилил зубы ради роли графа Дракулы.

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