«Я достаточно обеспеченный»: певец Лев Лещенко раскрыл уровень своих доходов

Известный российский музыкант кроме творчества занимается лесным бизнесом.

Народный артист Лев Лещенко несколько раз снимался в рекламе и размещал ее в социальных сетях, чтобы заработать дополнительные средства. Однако, потом артист понял, что ему уже не солидно заниматься такими делами, пишет «Mail.ru».

«У меня есть другие заработки. Я достаточно обеспеченный человек», — комментирует свои доходы Лещенко.

Артист также добавил, что он получает «не огромную, но выше среднего зарплату». Этих денег ему хватает на комфортную жизнь и на развитие творческой карьеры. Кроме музыкальной сферы Лев Лещенко также занимается лесным бизнесом в городе Кольчугино.

Недавно известный эстрадный певец призвал не подталкивать молодых музыкантов к написанию патриотических песен. По мнению артиста, они должны сами «созреть» для этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лев Лещенко назвал любимых современных западных артисток.