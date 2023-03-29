«Были, есть и будут»: Лев Лещенко назвал любимых современных западных артисток

Народный артист СССР, слушая современную музыку, все больше разочаровывается. Но все же нашлись те, кто своим творчеством задел его сердце и душу.

Народный артист СССР, эстрадный певец Лев Лещенко рассказал, какую музыку он слушает и кто любимый западный исполнитель. По мнению знаменитости, современные песни ему сложно назвать музыкой. Все меньше появляется действительно талантливых исполнителей. Поэтому он предпочитает слушать классику.

«А сегодняшнюю музыку я слушаю фрагментарно просто для того, чтобы быть в фокусе внимания. Такая певица, как Бейонсе, она всегда была, есть и будет, как Уитни Хьюстон. Еще Адель. Сейчас, к сожалению, таких певцов очень мало. Сейчас идет формат музыки рэп, аренби — музыка, которая не требует особой выразительности», — отметил Лещенко в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru на юбилейном концерте композитора Олега Иванова.

К российскому шоу-бизнесу артист относится еще строже. По его мнению, современные знаменитости только и делают, что скандалят и устраивают различные мерзости. Для них главное не творчество, а повышение своей популярности и демонстрация оголенных частей тела.

«Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног… Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», — отмечал артист.

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