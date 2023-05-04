Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Henkel закрыла сделку по продаже российских активов за 54 млрд руб

Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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Сумма сделки составляет 54 миллиарда рублей.

Концерн Henkel объявил о завершении продажи активов в России. Об этом говорится в сообщении компании.

До этого организация получила одобрение на сделку от правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Теперь активы компании перейдут под контроль и владение консорциумом инвесторов. Сумма сделки оценивается в 54 миллиарда рублей.

В числе брендов Henkel — средства для дома «Пемолюкс», клей «Момент», Persil, а также косметические средства Fa, Taft и Shamtu.

Уже с 21 апреля 2023 года российское юрлицо немецкой компании Henkel AG & Co принадлежит Lead Holding Ltd., которое зарегистрировано в ОАЭ.

Между тем на Западе отмечают, что в России остались многие компании, более того, многие даже расширили бизнес в стране за счет ухода части конкурентов. По мнению экспертов, во многом это зависит от местного бизнеса, а кто-то боится уходить из-за возможных финансовых потерь.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что на Западе заметили большое число оставшихся в России компаний.

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