Митя Фомин готов стать отцом ребенка от суррогатной матери: «Это нормально»

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Рита Миронова
Рита Миронова 85

Митя Фомин готов воспользоваться услугами суррогатного материнства

Митя Фомин готов стать отцом ребенка от суррогатной матери: «Это нормально»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В жизни артиста пока не появилась женщина, которая подошла бы на роль матери его ребенка.

Певец Митя Фомин готов стать отцом. В интервью Алене Жигаловой артист признался, что давно мечтает о ребенке. Правда, подходящей на роль матери женщины у него в жизни пока нет.

«Как только ты начинаешь входить в этот „проект“, женщины удивительным образом меняются. Они хотят замуж. Это нормально», — заявил Фомин.

Он признался, что уже привык к своему одиночеству. И если естественным путем завести детей не получится, Фомин не против воспользоваться услугами суррогатной матери. Но, по мнению артиста, у ребенка все-таки должна быть мама. К семейным ценностям Фомин относится очень серьезно.

«Это мое глубокое убеждение. Я вырос в полной семье. Мои родители прожили вместе 50 лет. Они сохранили семью, несмотря на внутренние семейные неурядицы, мама всегда ратовала за крепкую и дружную семью», — рассказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал, кто уговорил Митю Фомина сняться в фильме для взрослых.

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