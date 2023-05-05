«Зачищают пушечным мясом»: Литовкин рассказал о положении ВСУ в Артемовске

Украинские боевики могут «связывать» российские войска в районе Артемовска для отвлечения внимания от других направлений.

В обществе активно обсуждаются планы ВСУ по контрнаступлению. 5-tv.ru решил поинтересоваться у военного эксперта Виктора Литовкина, получится ли украинским боевикам деблокировать Артемовск (украинское название Бахмут — Прим. ред.).

«Я не думаю, что ВСУ пытаются деблокировать Артемовск», — категорично ответил отставной офицер.

Литовкин отметил, что украинские силы могут специально «связывать» российские войска с Артемовском для отвлечения внимания от направления главного удара, о котором они заявляют.

«Мы же видим, что в Артемовске не было ни танков Leopard, ни американских бронетранспортеров, ни боевых машин пехоты. Никакой новой техники там не было. Они зачищают Артемовск пушечным мясом. А где-то сосредотачиваются подготовленные в Великобритании военнослужащие вместе с танками, артиллерией и бронированными машинами», — утверждает Литовкин.

Украинские СМИ выпускают разные мифологемы: то о наступлении в сторону Запорожья, то о Приднестровье. Литовкин отметил, что все эти вбросы, с одной стороны, пытаются напугать российское население, а, с другой, успокаивают западных кураторов в том, что те не зря выделяют деньги и посылают на вооружение.

«Они не готовы к контрнаступлению, так как у них нет решающего преимущества — авиации. <…> Также у них проблемы со средствами ПВО, особенно войскового звена», — говорит эксперт.

Если ВСУ собираются наступать через Днепр или Каховское водохранилище, то их ждет неудача. Однако их гонит Вашингтон, которому надо отчитаться перед избирателями за огромные суммы, отправляемые на Украину из налогов.

Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль еще два квартала в Артемовске.