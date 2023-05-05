Огненная Змея выходит на арену: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 мая

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Эта неделя обещает быть активной. Много энергии роста, движения. Дела пойдут в гору, проекты задвигаются, захочется путешествовать и переезжать. Сильный огонь добавит скоростей и оптимизма, правда, при этом разогреет эмоциональный котел, и у некоторых может вызвать перегрев нервной системы.

Для людей с Тигром и Обезьяной в карте наступает период активации так называемого «наказания неблагодарности». Весь месяц Огненной Змеи возможны ситуации повышенного нервного напряжения, люди вокруг могут проявляться не самым лучшим образом, а эмоции зашкаливать. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется не делать рискованных телодвижений, и на время завязать с экстремальными развлечениями.

Понедельник, 8 мая. Ян Огонь на Тигре

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Понедельник обещает быть днем сбора урожая. Чтобы это ни было — удачные или не очень встречи, добрые пожелания или ссоры, материальные блага или потери — принимайте их с благодарностью. Ведь вы все это заслужили сами. Мир ускоряется, и чем эффективнее вы встроите в себя функцию благодарения за все происходящее, тем проще вам будет двигаться вперед.

Планируйте на понедельник встречи с важными для вас людьми, теплые посиделки и задушевные разговоры. Если вам необходима помощь, то просить о ней лучше тоже в этот понедельник. Есть все предпосылки для того, чтобы получить запрашиваемую поддержку.

Не стоит в понедельник начинать лечение, переезжать, брать кредиты и покупать дорогостоящее имущество. Шопинг точно имеет смысл перенести на более благоприятную дату. День не благоволит экстремальным развлечениям и серьезным путешествиям — могут быть форс-мажоры. Например, травмы или потеря документов.

Люди с Обезьяной в карте могут оказаться под двойным прессингом энергий. Вам рекомендовано вести себя в этот понедельник незаметно.

Вторник, 9 мая. Инь Огонь на Кролике

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Вторник продолжит энергетические тренды понедельника, но в более мягком варианте. День обещает быть ярким, оптимистичным, полным идей о будущем развитии. Настоятельно рекомендуется во вторник сделать что-нибудь новенькое. Не надо большое, масштабное (для таких дел период не совсем подходящий), но вот новый маршрут или новая еда — очень даже подойдут.

Займитесь во вторник увлекательными вещами — устройте встречи с интересными людьми, организуйте вылазку на природу или порадуйте себя и близких хорошим шопингом.

Не предназначен вторник для того, чтобы лечиться, учиться, строить и ремонтировать дом. Могут быть потери денег и времени. Хорошо может пойти поиск работы и собеседование, а вот принимать решение о смене работы стоит попозже, ближе к концу мая. Также не самый лучший день для того, чтобы садиться на диету.

Для людей с Петухом в карте вторник может показаться довольно нервным и нестабильным. Опасайтесь травм душевных и физических, и не рискуйте понапрасну.

Среда, 10 мая. Ян Земля на Драконе

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Среда встретит нас энергетическим ступором. «Ци» замедлится до предела. Все, что мы будем продуцировать в течение этой среды, пойдет с большим-большим скрипом.

Рекомендации «Бацзы» на этот день просты и бесхитростны — не перенапрягаться, а лучше всего и вовсе отдыхать. Не планируйте на среду действительно важных для вас занятий. Если нет возможности взять отгул, займитесь ежедневными рутинными делами. Не беритесь за срочные проекты — есть вероятность, что вы сорвете дедлайны.

Особое предупреждение для тех, кто готовиться лечь под нож хирурга — не назначайте на этот день оперативных вмешательств. Однако это касается только плановых, не срочных операций.

Для людей Ян Воды и с Собакой в карте двойственный прогноз. С одной стороны им светит большой куш, прибыль или выгодная покупка. С другой — они могут испытывать в среду неприятное давление от внешней среды.

Четверг, 11 мая. Инь Земля на Змее

Фото: 5-tv.ru

Четверг, на первый взгляд, выглядит привлекательнее среды. Энергии дня помогут решить сложные задачи, правильно распределить силы и грамотно распланировать время.

Проводите в четверг планерки, совещания, сессии стратегического развития и планирования. Неплохо будет начать новый курс обучения, отправиться в путешествие или устроить переезд. Главное, чтобы ваша деятельность в этот четверг очерчивала перед вами новые горизонты.

Неблагоприятно в этот день закапываться в землю, в прямом и переносном смысле. Не стоит рыть ямы, разрушать старые конструкции (физические и ментальные). Посвятите четверг визуализации нового и яркого мира.

Для людей со Свиньей в карте день двойной Змеи может принести перевозбуждение, которое ухудшит коммуникации и ясность мышления.

Пятница, 12 мая. Ян Металл на Лошади

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Пятница принесет в мир энергии очищения. День благоприятен для генеральных уборок любого сорта. Обязательно стоит воспользоваться возможностью избавиться от чего-то мешающего в вашей жизни.

Планируйте на пятницу самые сложные разговоры о расставании, увольняйте сотрудников, подавайте на развод. Эти непростые коммуникации имеют хороший шанс пройти максимально быстро и экологично. День также хорош для того, чтобы садиться на диету или проводить ритуалы очищения тела и души.

Не стоит планировать на пятницу любые созидательные мероприятия. Помолвка, свадьба, переговоры о вероятном партнерстве, переезды и стройки могут пойти наперекосяк. Не стоит посещать больницу.

Люди с Крысой в карте рискуют попасть под все неблагоприятные воздействия этого дня. Будьте помягче к себе и окружающим.

Суббота, 13 мая. Инь Металл на Козе



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Суббота обещает стать днем мягких и сбалансированных энергий «Инь». В наличии будут все пять штук — Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода. И проявляться они будут не яростно, а довольно-таки спокойно. Так что день может оказаться пригодным как для отдыха, так и для работы.

Энергии субботы особо благоволят выстраиванию отношений. Потратьте время на встречи и разговоры с важными для вас людьми. Можно устраивать романтические свидания, выходить в свет, устраивать новоселья, церемонии и презентации. Благоприятен шопинг.

Не стоит в субботу устраивать сложные многоступенчатые дела. Неправильный день для того, чтобы брать кредиты и сложновыполнимые обязательства. Не надо ходить по судам.

Люди с Быком в карте могут испытывать в субботу нервные перегрузки.

Воскресенье, 14 мая. Ян Вода на Обезьяне

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Воскресенье — день энергетического баланса. И это отличная новость для выходного дня. Проведите воскресенье в максимальной гармонии с собой и окружающим миром. Не спорьте, не ссорьтесь, не торопитесь. Разрешите себе испытывать удовольствие от обыденных мелочей.

Отправьтесь в воскресенье на долгие прогулки, устройте дружеские посиделки, организуйте походы в культурные учреждения. Выделите место и время для того, чтобы предаться мечтам, распланируйте свое будущее. Разрешите себе заглянуть чуть дальше привычного горизонта планирования.

День не предназначен для того, чтобы с кем-нибудь соревноваться. Не стоит проводить сложные торговые сделки, не надо делить имущество. Не лезьте в споры. Тем более, если ваша позиция изначально сильнее. Велики шансы, что вашему сопернику удастся урвать больше, чем он рассчитывал.

Людям с Тигром в карте могут грозить форс-мажоры и неприятности вроде потери денег и еще чего-нибудь посерьезнее. Не рискуйте понапрасну.

Удачной вам всем недели!