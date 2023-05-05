Органы опеки проверили семью звезды «Дома-2» Саши Черно

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала, как прошла проверка органов опеки

Органы опеки проверили семью звезды «Дома-2» Саши Черно

Фото: Instagram* / a_chernyavskaya_

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С ними девушка имеет дело не впервые.

Выпускники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян летом 2021 года впервые стали родителями. Пара воспитывает сына Стефана. Недавно девушка пожаловалась подписчикам, что хейтеры подали жалобу на ее семью в органы опеки.

Это не первый случай. Недоброжелатели уже обращались в органы опеки, чтобы проверить звезд «Дома-2». Однако тогда они так и не нашли никаких нарушений, ушли и принесли свои извинения за беспокойство пары. Как проверка прошла на этот раз?

Черно рассказала, что прошло все спокойно, никаких нарушений вновь не было найдено. Поэтому маленький Стефан будет продолжать жить с родителями.

«К нам пришла опека, заполнили документы, все проверили. Извинились и ушли. И сказали, что можно сделать с теми, кто пишет ложные доносы», — написала звезда в своем блоге.

Но это не единственная проблема, с которой столкнулась молодая семья. Недавно у Стефана диагностировали задержку речевого развития. Мальчику уже почти три года, но он до сих пор практически не разговаривает. Этот диагноз сильно напугал звездную пару, и они всерьез взялись за лечение. Сейчас Стефан уже показывает первые успехи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сашу Черно проверяет опека.

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