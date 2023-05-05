Австрийский Raiffeisenbank прекратил сотрудничество со всеми банками РФ

Оказалось, что условия для бизнеса в России очень сложные, пишут в компании.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всех российских финансовых организаций. Об этом говорится в отчетности за первый квартал 2023 года.

Известно о том, что прекращены корреспондентские отношения со всеми банками из России, кроме «Райффайзенбанк Россия». Однако уже вовсю прорабатываются разные варианты вывода «дочки» из своего состава.

«Условия для бизнеса в России очень сложные», — говорится в сообщении.

Организация работает на территории России с 1996 года. По информации СМИ, прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank от деятельности в стране первом квартале выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 301 миллиона евро.

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