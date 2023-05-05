«Хуже, чем в 2008 году»: экономист предрек кризис США из-за госдолга

Экономист Чирков предрек, что ситуация будет хуже, чем предыдущие финансовые коллапсы.

Из-за того, что США продолжают повышать потолок государственного долга, у них может случиться крах доллара и сильнейший экономический кризис. Таким мнением поделился доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков в интервью URA.RU, подчеркнув, что Америку может спасти только отмена всех санкций.

«Перед экономикой США стоит более серьезный вызов, чем дефолт. Проблема в том, что дальше невозможно ее финансировать за счет тех же средств, что раньше, включая повышение потолка госдолга. Уже очевидно, что при дополнительной эмиссии денег инфляция может стать такой, что американцы просто потеряют смысл в наращивании своей долговой нагрузки. Сам доллар будет очень сильно обесцениваться. Если будут продолжать повышать процентные ставки, то финансовая система, либо доллар может закончить свое существование коллапсом», — говорит Максим Чирков.

Эксперт считает, что выход — есть. Для того, чтобы спасти экономику, им нужно отменить санкции против России, Китая, Сирии, Венесуэле, Ирана.

«Это будет кризис хуже, чем в 2008 году», — утверждает эксперт.

По его словам, доллар может упасть очень резко, так как повышение потолка государственного долга уже сопровождается серьезной инфляцией, которая бьет по американской валюте. Власти США будут выплачивать свои долги, потому что есть печатный станок. Вопрос только в том, сколько это будет стоить. Доллар начнет обесцениваться.

Экономист отмечает, что все задолженности будут обесценены, а частные лица вместе с государством будут выводить деньги, что приведет к резкому падению американского доллара.

Чирков считает, что паника уже началась в американских банках. Местные выводят сотни миллиардов долларов из малых и средних банков в крупные. Но что случится, когда внешние держатели госдолга станут в срочном порядке продавать свои бумаги. Это большая проблема, заключает эксперт.

Прежде глава Министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила, что уже через месяц у ведомства может не оказаться возможности полностью обслуживать государственный долг. Если лимит задолженности повысится, то США грозит дефолт.

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