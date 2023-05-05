«Мы так дома не танцуем!» — дочь Малафеева осудили за развратное поведение

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Полина Долгова
Полина Долгова 163

Дочь Малафеева опубликовала видео танца на столе в стрингах

«Мы так дома не танцуем!» — дочь Малафеева осудили за развратное поведение

Фото: Ваганов Антон / ТАСС

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Старшая дочь футболиста и раньше делилась пикантными снимками, но сейчас 19-летняя девушка переступила черту.

В этом году дочь российского футболиста Вячеслава Малафеева переехала в Дубай. В ряде СМИ появлялась информация о том, что Ксения зарабатывает на жизнь, якобы торгуя откровенными видео. Ролики, которые публикует звездная наследница, заставляют общественность верить в правдоподобность грязных слухов, сообщает StarHit.ru.

Старшая дочь Малафеева и раньше делилась пикантными снимками, но сейчас девушка переступила черту. Она опубликовала видео, как трясется на столе в тонких стрингах.

«А вы тоже так танцуете дома?» — спросила дочь спортсмена у подписчиков.

Возможно, Ксения рассчитывала получить поддержку, но аудитория только пристыдила ее.

«Нет, мы так дома не танцуем! Еду на стол кладем, а не пятую точку»;

«Сняла бы уже трусы, чего стесняться?»;

«Понятно, что все это назло отцу. Выражение протеста, конфликт души так и остался», — высказались пользователи.

У самой Ксении довольно криминальное прошлое для ее 19 лет — в 2022 году девушку осудили на четыре года условного срока за попытку продать наркотики в Санкт-Петербурге. Тогда ее направили в специализированное медицинское учреждение на лечение.

В марте 2011-го мать девочки погибла в ДТП, вскоре отец обзавелся новой женой и еще одним ребенком. Возможно, именно эти события в жизни юной Ксении заставили ее в знак протеста пуститься во все тяжкие. Правда, футболист никогда не обделял дочь финансово: он снимал квартиру и давал ей деньги на личные расходы.

Недавно девушка переехала в Дубай. В ОАЭ она хочет получить образование и построить карьеру актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь футболиста Малафеева обокрали. В квартире тогда была только ее подруга.

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