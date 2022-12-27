Дочь футболиста Малафеева обокрали: в квартире была только подруга

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 25

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева обокрала подруга

Дочь футболиста Малафеева обокрали: в квартире была только подруга

Фото: Ваганов Антон / ТАСС

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После ночевки с подругой из тумбочки в квартире пропала крупная сумма денег.

Старшая дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения стала жертвой собственной доверчивости. Как стало известно 5-tv.ru, в ночь с 24 на 25 декабря Ксения пригласила в гости подругу, а наутро из тумбочки в квартире исчезла крупная сумма денег — 37 тысяч рублей.

Ксения уже обратилась в полицию с просьбой принять меры к подружке. Ее причастность к краже пока под вопросом.

У самой Ксении довольно криминальное прошлое для ее 19 лет — в прошлом году девушку осудили на четыре года условно за попытку продать наркотики в Питере. Тогда ее направили в специализированное медицинское учреждение для лечения и работы с психологами, откуда она периодически приезжает домой на несколько дней.

Родная мать девушки умерла, а отец успел обзавестись новой женой и еще одним ребенком. Возможно, именно эти события в жизни юной Ксении заставили ее в знак протеста пуститься во все тяжкие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячеслав Малафеев воссоединился с женой Екатериной после заявления о разводе.

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