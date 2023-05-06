Дмитрий Песков прибыл на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Юдашкиным

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 437

На похоронах великого модельера смогут присутствовать не все. Эта церемония будет закрытой.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Прощание с модельером, народным художником России, заслуженным деятелем искусств Валентином Юдашкиным проходит на Троекуровском кладбище в Москве. Здесь же и похоронят великого кутюрье.

Как стало известно 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прибыл на похороны, чтобы проститься с модельером.

Близкие, коллеги, друзья, журналисты собрались у Траурного зала, где пройдет церемония прощания. На похоронах великого модельера смогут присутствовать не все. Эта церемония будет закрытой.

Одними из первых попрощаться с кутюрье приехали стилист Сергей Зверев, народный артист РФ Олег Газманов, народная артистка РФ Надежда Бабкина, а также народный артист РФ Стас Михайлов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева высказалась о публичной скорби по Юдашкину и Зайцеву.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
15:51
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
15:44
Карл III коронован на престол короля Великобритании
15:32
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:22
В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
15:12
«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Сейчас читают

«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео