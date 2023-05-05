Гузеева о публичной скорби по Юдашкину и Зайцеву: «Пошлость и гадость»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 144

Гузеева раскритиковала коллег за публичную скорбь «в слезах и соплях» по Юдашкину и Зайцеву

Гузеева о публичной скорби по Юдашкину и Зайцеву: «Пошлость и гадость»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка не оценила поведение некоторых звездных коллег, опубликовавших «соболезнования в соплях по видео».

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева раскритиковала способы выражения скорби среди ее популярных коллег и не только. Повод для проявления подобных чувств весьма внушительный. На днях один за другим ушли из жизни легенды российской модной индустрии — Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Близкие и знакомые модельеров сочли своим долгом публично выразить соболезнования родным и попрощаться с дизайнерами.

Однако прощания через соцсети, особенно излишне эмоциональные, оказались не по нраву Ларисе Гузеевой. Она сочла скорбные тирады некоторых предельно неуместными и неприятными, поделившись своими впечатлениями с поклонниками в личном Telegram-канале.

«Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в соцсетях и других приложениях. Для кого? Самисебяшкиснимашки. Пошлость и гадость. А вы как думаете?» — обратилась звезда к фолловерам.

Многие поддержали актрису и согласились, что в публичных рыданиях исполнители скорее практикуют свою артистичность, чем делятся сокровенным. Споры о слезах в блогах, впрочем, одна из горячих тем современности.

Многих инфлюенсеров, которые в прямом эфире хоронят родственников, ссорятся с мужьями или детьми, оплакивают расставания, — обвиняют в неискренности. При этом психологи не исключают, что для человека, чьей реальностью являются социальные сети, такой способ проживания горя может оказаться наиболее экологичным и продуктивным.

Похороны Вячеслава Зайцева состоялись 4 мая. Модельер скончался в возрасте 85 лет, проститься с ним пришли главные звезды страны. Кутюрье решили предать земле в окрестностях подмосковного Щелково, недалеко от усадьбы, в которой он прожил 30 лет.

Прощание с Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище. Он ушел из жизни в 59 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывало семьи модельеров Зайцева и Юдашкина.

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