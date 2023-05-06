Требуется много душевных вложений: почему люди расстаются весной

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 995

Психолог Защиринская рассказала, как весна влияет на любовные взаимоотношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

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Во время адаптации к меняющимся погодным условиям у людей обостряются психологические проблемы, меняется эмоциональное состояние. Как не попасть под влияние весеннего обострения?

Весна — прекрасная пора, время любви и ярких эмоций. Однако каждый раз с приходом тепла у многих начинается весеннее обострение. Многим влюбленным так и хочется начать новый роман и снова ощутить тех самых «бабочек в животе», забыв о верности своей второй половине. Доктор психологических наук, психотравматолог Оксана Защиринская рассказала в комментарии 5-tv.ru, почему весной люди чаще расстаются и изменяют.

Специалист объяснила, что такое желание связано не только с психологией, но и с общим состоянием нашего организма. У людей, которые не следят за своим здоровьем, происходят функциональные изменения, они становятся менее ресурс содержащими, менее устойчивыми к стрессам. Также снижаются не только сексуальные возможности, но и мотивация, работоспособность. И даже появление ярких лучей солнца не меняет ситуацию. Психолог отмечает, что на фоне адаптации к меняющимся погодным условиям у людей начинают обостряться психологические проблемы.

«И очень тяжело человеку поддерживать и сохранять достойные межличностные отношения, это требует много душевных вложений, а их к началу летнего периода остается совсем мало. Поэтому весной увеличивается число расставаний и разводов, молодые люди сталкиваются с так называемой биопсихосоциальной проблематикой», — отмечает Защиринская.

Человек представляет собой биопсихосоциальную модель, которая наделена еще и духовностью. И когда психика находится в расшатанном состоянии, страдает больше всего внутреннее душевное состояние. Люди перестают дорожить даже теми отношениями, которые выстраивались годами.

Ольга считает, что самый лучший рецепт счастья в этом случае — это отслеживать за собой негативные изменения ухудшения эмоционального состояния. А также постараться на какой-то период дистанцироваться друг от друга, чтобы состояние аффекта не привело к серьезному ухудшению взаимоотношений. Тем более если они изначально были неустойчивыми и хрупкими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как и у кого проявляется весеннее обострение.

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