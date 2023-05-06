Гроб Юдашкина вынесли в окружении российского бомонда

Легендарного российского кутюрье хоронят на Троекуровском кладбище. Знаменитости прощаются с модельером Валентином Юдашкиным, скончавшемся на 60-м году жизни. Здесь же его и похоронят.

Народу много, все несут цветы, некоторые поклонники плачут. Гроб Юдашкина из темно-коричневого дерева, на нем лежат белые розы. Рядом идут родственники модельера и друзья.

Одними из первых попрощаться с кутюрье приехали стилист Сергей Зверев, народный артист РФ Олег Газманов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, народная артистка РФ Надежда Бабкина, а также народный артист РФ Стас Михайлов, народная артистка РФ Клара Новикова, народный артист РСФСР Владимир Винокур, российский певец Дмитрий Маликов. Более того, проститься с кутюрье приехал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Песков прибыл на Троекуровское кладбище, чтобы проститься с Юдашкиным.