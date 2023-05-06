Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 390

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы с диагностированной стенокардией

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Российского комика отправили домой из лечебного заведения.

Из больницы выписали юмориста Евгения Петросяна. Как стало известно 5-tv.ru, это произошло 5 мая. По данным от источника, юмористу диагностировали стенокардию.

При поступлении в медучреждение Петросян жаловался на слабость, одышку и кровотечение из раны, которая у него образовалась при посещении стоматолога.

Плохое самочувствие у юмориста появилось как раз после зубного протезирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что именно могло произойти с Петросяном во время похода к стоматологу. Эксперт объяснял, что хронические зубные болезни действительно приводят к заболеваниям митрального клапана, который обслуживает левый отдел сердца.

Причем жена Петросяна Татьяна Брухунова резко прокомментировала слухи о госпитализации комика.

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