«Ласковый убийца»: что могло произойти с Петросяном после похода к стоматологу?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 632

Петросян мог почувствовать недомогание после похода к стоматологу из-за стресса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Знаменитый комик в любом случае испытывал неприятные ощущения из-за похода в больницу.

Новости о народном артисте РСФСР Евгении Петросяне не на шутку испугали поклонников. После посещения стоматолога юмористу стало плохо и пришлось лечь в больницу. Появились новости даже о реанимации артиста, однако его супруга Татьяна Брухунова назвала их «чушью», объяснив, что комик лег на обследование.

Теперь фанаты гадают, что на самом деле произошло с Петросяном. Как поход к стоматологу мог повлиять на состояние 77-летнего пациента и может ли лечение зубов отразиться на сердечных проблемах? На эти вопросы ответил кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры фармакологии Андрей Кондрахин в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, хронические зубные болезни действительно приводят к заболеваниям митрального клапана, который обслуживает левый отдел сердца. Однако это происходит в длительной перспективе и случается не со всеми пациентами. При этом игнорировать такую возможность нельзя.

«Вообще мы говорим, что гипертоническая болезнь — это ласковый убийца. Потому что гипертоническая болезнь, она ведет себя очень опасно. Если человек долго не обращается за медицинской помощью, у него высокие цифры артериального давления, происходит перегрузка сосудов сердца, головного мозга и почек. Рано или поздно, все это приводит к заболеванию, которое называется гипертоническая ангиопатия», — сообщил эксперт.

Врач отметил, что этот недуг будет затрагивать все органы человека, потому что сосуды в организме — везде. Это приводит к плачевным последствиям и серьезным болезням — таким как инсульт или инфаркт.

Кондрахин подчеркнул, что повышение давления — это очень опасный симптом. Его нельзя игнорировать и в случае возникновения стоит обратиться к специалисту.

В том числе любые манипуляции на зубы заставляют человека испытывать стресс. Обычный поход к стоматологу может быть опасным для всего организма, потому что тело остро чувствует любые манипуляции с ним — потерю зуба, установку пломбы, чистку и так далее.

«Конечно, любое воздействие на полость рта может давать побочные действия в виде повышения давления <…> Любой человек знает, что такое стоматолог. Волнуется всегда, переживает, потому что это все равно определенные неприятные ощущения», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова наслаждается жизнью, пока Петросян в больнице.

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