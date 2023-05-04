«Что за чушь?» — жена Петросяна прокомментировала слухи о госпитализации комика

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 441

Жена Петросяна Брухунова опровергла слухи о реанимации мужа

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Возлюбленной знаменитости уже надоели фейковые новости.

Юморист Евгений Петросян лежит на обследовании в медицинском учреждении. Об этом заявила супруга комика Татьяна Брухунова в беседе с 5-tv.ru. Новости об отправке артиста в реанимацию жена писателя назвала «чушью». Она отметила, что ей надоело постоянно опровергать данные об якобы критическом состоянии мужа.

«Уже нечего говорить, ну правда, сотый раз, одно и то же. Никаких проблем нет. Просто человек лег на обследование. Сколько же можно, одно и то же», — заявила женщина.

На вопрос 5-tv.ru про реанимацию знаменитости Брухунова дала четкий и ясный ответ

«Ну что за чушь? Ну какая реанимация? Что за глупости? Нет конечно!» — эмоционально отреагировала жена юмориста.

Ранее в сети появилась информация, что Петросяна экстренно госпитализировали в клинику. Еще 2 мая жена комика опровергла эти слухи и объяснила, что ее возлюбленный находится на плановом медицинском обследовании. При этом народный артист сам вышел на связь с поклонниками и отметил, что у него «плановая проверка», и скоро врачи отпустят его.

К слову, в 2023 году Петросяну исполнится 78 лет. Известно, что мужчина страдает из-за сердечных проблем: в 2013 году ему пришлось заменить сердечный клапан и восстанавливать работу коронарных сосудов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова оскорбилась поведением зрителя в театре.

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