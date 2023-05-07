Незадолго до смерти Хлебородов пообещал Безрукову второй сезон «Шпиона»

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Алексей Панков
Алексей Панков 2 034

Безруков: незадолго до смерти Хлебородов планировал снять второй сезон «Шпиона»

Незадолго до смерти Хлебородов пообещал Безрукову второй сезон «Шпиона»

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Популярный актер назвал режиссера зрелым мастером, «который еще многое мог сделать».

Сергей Безруков признался, что находится в потрясении из-за смерти Михаила Хлебородова. Такое заявление актер сделал в своем блоге.

«Мне удалось поработать с Мишей в сериале „Временно недоступен“ — потрясающая была работа, замечательная, с чувством юмора. И он же пригласил меня на главную роль в „Шпионе“, сложном, интересном, умном сериале», — вспомнил актер.

Артист вспомнил, что недавно созванивался с режиссером, сразу после премьеры «Шпиона». Тогда Хлебородов поделился радостной новостью о возможном втором сезоне. Безруков подчеркнул, что, несмотря на небольшой возраст, режиссер являлся зрелым мастером, «который еще многое мог сделать».

В конце своего поста актер выразил соболезнования родным и близким.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни. Он известен по дилогии «Параграф 78», картине «Курьер из „Рая“», сериалам «Временно недоступен» и «Волшебник».

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