Режиссер дилогии «Параграф 78» Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 689

Причины смерти деятеля культуры пока не сообщаются.

Режиссер дилогии «Параграф 78» Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Режиссер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни. Причины смерти пока не сообщаются. Об этом написал его коллега Григорий Константинопольский в социальных сетях.

В 2000-х два года подряд создавал к новому году музыкальные шоу на Первом канале. Для группы «Мумий Тролль» снял несколько клипов, в том числе «Утекай» и «Дельфины», также снял клип на песню «Розовый фламинго» и многих других.

Он также был режиссером дилогии «Параграф 78», картины «Курьер из „Рая“», сериалов «Временно недоступен» и «Волшебник».

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