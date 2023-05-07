Российский дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
Пентагон передал Киеву технику для защиты от БПЛА.
Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media
В зоне спецоперации (СВО) российским дроном-камикадзе «Ланцетом» уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Avenger. Техника была недавно передана Киеву Пентагоном для защиты от БПЛА. Такой информацией поделился в комментарии для РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток».
«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК «Авенджер» на базе автомобиля «Хаммер», — отметил военный.
О поставках ЗРК на Украину военное командование США сообщило в ноябре 2022 года. На позициях боевиков Avenger появился в апреле.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожают остатки систем противовоздушной обороны с помощью «Ланцетов». Отмечается, что в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов.
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