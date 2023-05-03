Российские бойцы уничтожают остатки украинской ПВО «Ланцетами»

В одном ударе дрона-камикадзе может быть до десяти аппаратов.

Российские бойцы уничтожают остатки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Делают они это при помощи сосредоточенных групповых ударов дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Военные РФ для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, к примеру, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет», — рассказал источник.

Он пояснил, что благодаря такому подходу результат гарантирован.

«Ланцеты» с хирургической точностью уничтожают и пусковые установки ВСУ. Так, под Херсоном были разбиты четыре комплекса С-300, а также немецкая установка Gepard.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как ВС РФ применяли «Солнцепеки» против укрепленных позиций ВСУ под Авдеевкой.