Российские бойцы уничтожают остатки украинской ПВО «Ланцетами»
ВС РФ уничтожают остатки украинской ПВО групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет»
Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media
В одном ударе дрона-камикадзе может быть до десяти аппаратов.
Российские бойцы уничтожают остатки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Делают они это при помощи сосредоточенных групповых ударов дронов-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщил РИА Новости источник.
«Военные РФ для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, к примеру, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет», — рассказал источник.
Он пояснил, что благодаря такому подходу результат гарантирован.
«Ланцеты» с хирургической точностью уничтожают и пусковые установки ВСУ. Так, под Херсоном были разбиты четыре комплекса С-300, а также немецкая установка Gepard.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как ВС РФ применяли «Солнцепеки» против укрепленных позиций ВСУ под Авдеевкой.
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