Первая роль в 33 года: чем был известен скоропостижно скончавшийся Тютрюмов
Слухи об эмиграции, однолюб и другие факты из жизни скончавшегося Тютрюмова
Фото: Кадр из сериала «Убойная сила»
Звезда «Убойной силы» умер в возрасте 64 лет от воспалительного процесса. Вспоминаем интересные факты из биографии артиста.
Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов скончался 7 мая в 08:45 часов в Мариинской больнице Петербурга в результате воспалительного процесса внутренних органов. Ему было 64 года. У актера осталась жена, двое детей и внуки. Вспоминаем, каким был звезда «Убойной силы», и, что он сделал за свою недолгую, но насыщенную жизнь.
Первая роль в 33 года
Тютрюмов появился на свет в Ленинградской области, в семье простых людей. Его мама работала в райисполкоме, а отец был начальником производства на заводе. Александр был старшим сыном, а помимо него подрастал еще и брат Владимир.
С юных лет Саша уже знал, что хочет стать актером. В школьном возрасте он стал выходить на сцену Подпорожского народного театра. И вскоре сумел отучиться играть на четырех музыкальных инструментах: гитара, пианино, баян и балалайка.
Поступать в театральный вуз молодой парень побоялся и решил пойти на экономический факультет.
Свою первую роль Александр получил в достаточно зрелом возрасте. На тот момент ему было уже 33 года, когда он сыграл в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей», а спустя 15 лет снова появился в роли генерала Баринова.
В начале 2000-х годов актер поступил на продюсерский факультет во ВГИК, а потом даже стал доцентом. Также на протяжении многих лет он работал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Среди самых популярных картин, в которых снимался Александр, можно выделить: «Агент национальной безопасности», «Цветы календулы», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и многие другие.
Однолюб
В отличие от многих актеров, Александр на протяжении всей жизни любил лишь одну женщину, с которой познакомился еще во время учебы в техникуме. Его избранницей стала девушка по имени Людмила.
Полковник Егоров
Слава пришла к Александру Тютрюмову после того, как он сыграл колоритного полковника Сергея Егорова в «Убойной силе». С тех пор звезда сериала стал ассоциироваться с полицейскими, вследствие чего он исполнял подобные роли в новых фильмах. К сожалению, преимущественно ему доставались роли второго плана.
Слухи об эмиграции
Также при его жизни, были слухи о том, что актер собирается эмигрировать из России. В СМИ появлялась информация о том, что Тютрюмов якобы принял мусульманство и переехал в Казахстан, чтобы осесть в Саудовской Аравии.
Однако артист все опроверг и заявил, что во время войны в Афганистане он по собственной инициативе написал заявление, чтобы отправиться туда. Однако сегодня для службы в зоне СВО он не подходит.
Артист был патриотом и отмечал, что не мыслит себя без России и не собирается менять ее на другую страну. А недостоверную информацию о его переезде в Казахстан он назвал происками агентов недружественных государств, которые своими фейковыми новостями сеют раздор.
Ранее 5-tv.ru писал, что Селин был ошарашен новостью о смерти Тютрюмова.
Читайте также
33%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?