Татьяна Васильева раскрыла секрет поддержания вечной молодости

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Полина Долгова
Полина Долгова 625

Татьяна Васильева призналась, что омолаживает себя с помощью пиявок

Татьяна Васильева раскрыла секрет поддержания вечной молодости

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Единственный минус процедуры — сутки нельзя выходить из дома.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева призналась, что прибегает к необычному способу поддержания здоровья и красоты. Речь о гирудотерапии — лечении медицинскими пиявками. Этот метод подразумевает введение в кровь специальных биоактивных веществ, которые содержатся в вырабатываемом ими секрете.

«Это же гениально — пиявки. Я попробовала», — сообщила Васильева передаче у Леры Кудрявцевой.

Она рассказала, что во время первого сеанса пиявок ей разместили вокруг пупка, а затем в районе других органов: печени, поджелудочной железы. Артистка заверила, что не испытывала болевых ощущений во время процедур. Она сравнила чувства в момент присасывания пиявок с легкими покалываниями. В конце сеанса они «сами отваливаются».

«Я сделала себе и на печень, и на поджелудочную, и на женские органы. Только ты обливаешься кровью. Когда они отваливаются, там остается дырка, и сутки нельзя из дома выйти, потому что я вся в повязках, прям льет кровь», — разоткровенничалась артистка.

Актриса поделилась, что из-за образа жизни столкнулась с геморроем. Во время консультации врач посоветовал ей бороться с проблемой с помощью гирудотерапии. Васильева не стала скрывать: она довольна результатом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Татьяны Васильевой объяснил, почему переехал из Германии в Россию.

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