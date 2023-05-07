В США призвали лишить Киев денег ради завершения конфликта

На Западе все громче и чаще звучат призывы к миру, пусть и в ущерб интересам Украины.

Американский политик Кари Лейк призвала руководство США перестать финансировать киевский режим, что, по ее мнению, приведет к окончанию боевых действий на Украине.

«Единственный способ остановить этот конфликт — отключить деньги на него», — цитирует Лейк Newsweek.

Политик также предложила администрации США «свести вместе» президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Усадите их за стол и скажите: придите к миру, нам нужен мир. Матери требуют мира для своих детей», — заявила Лейк.

Накануне стало известно, что партия республиканцев в Конгрессе США хочет ограничить военную поддержку Киева, так как люди на Западе уже устали от украинского кризиса и больше не могут терпеть рост цен и снижение уровня жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно опросу социологической компании Ipsos, все меньше граждан США готовы идти на финансовые жертвы ради помощи Украине.