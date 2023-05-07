В США призвали лишить Киев денег ради завершения конфликта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 124

Американский политик Лейк призвала США не давать деньги Киеву ради завершения конфликта

В США призвали лишить Киев денег ради завершения конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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На Западе все громче и чаще звучат призывы к миру, пусть и в ущерб интересам Украины.

Американский политик Кари Лейк призвала руководство США перестать финансировать киевский режим, что, по ее мнению, приведет к окончанию боевых действий на Украине.

«Единственный способ остановить этот конфликт — отключить деньги на него», — цитирует Лейк Newsweek.

Политик также предложила администрации США «свести вместе» президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Усадите их за стол и скажите: придите к миру, нам нужен мир. Матери требуют мира для своих детей», — заявила Лейк.

Накануне стало известно, что партия республиканцев в Конгрессе США хочет ограничить военную поддержку Киева, так как люди на Западе уже устали от украинского кризиса и больше не могут терпеть рост цен и снижение уровня жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, согласно опросу социологической компании Ipsos, все меньше граждан США готовы идти на финансовые жертвы ради помощи Украине.

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