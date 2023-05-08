Прямо по голове: какую боль терпит дома молодая мама Лиза Арзамасова

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Полина Долгова
Полина Долгова 48

Жена Авербуха опубликовала видео, как играет с двухлетним с сыном

Прямо по голове: какую боль терпит дома молодая мама Лиза Арзамасова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда «Папиных дочек» показала, как проходят игры с сыном.

Молодая мама Лиза Арзамасова рассказала о сложностях, которые испытывает при общении с сыном. Накануне она опубликовала видео, на котором малыш бьет ее по голове трактором.

Кажется, такая игра понравилась только ребенку. Похоже, что вместо головы мамы он представлял себе дорогу с кочками, поэтому транспорт то и дело, что подскакивал в воздухе и силой приземлялся обратно. Арзамасова явно получала в этот момент не самые приятные ощущения.

«Любите ли вы тракторы так, как люблю их я?!» — цитирует актрису издание 7Дней.ru.

Когда Лиза Арзамасова приезжает со съемок и выступлений домой, то она превращается из актрисы в обычную молодую маму. В 2021 году звезда «Папиных дочек» родила от своего мужа Ильи Авербуха первенца, мальчика назвали Львом.

Поскольку у родителей малыша очень плотный график, то его воспитанием занимаются бабушки и няня. Но по мере возможностей мама старается проводить с сыном побольше времени. Однако уже в ближайшее время артистке снова придется ненадолго расстаться с ребенком. Дело в том, что у Лизы запланирована поездка в Нижний Новгород, где она выступит в ледовом шоу своего мужа. Программа будет посвящена Дню Победы.

«Это будет драматический спектакль про трех пацанов-нижегородцев, которые ушли на фронт. Лиза играет девушку одного из героев», — рассказывал Авербух.

Ранее 5-tv.ru писал, что замужняя Лиза Арзамасова опубликовала пикантные фотографии из спальни.

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Прямо по голове: какую боль терпит дома молодая мама Лиза Арзамасова

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