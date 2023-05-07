Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 21

Матч двух главных соперников только что завершился на стадионе «Газпром-арена» в Северной столице.

Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком»

Фото: Мейер Анна / ТАСС

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Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» со счетом 3:2. Матч 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги между двумя главными соперниками только что завершился на стадионе «Газпром-арена» в Северной столице.

Открыл счет встрече на 13-й минуте бразилец Клаудиньо. Через 20 минут красно-белым удалось сравнять, однако Андрей Мостовой на 39-й минуте вновь вывел петербуржцев вперед.

«Спартаковец» Квинси Промес на 85-й минуте с пенальти сравнял счет. Но в дополнительное время нападающий сине-бело-голубых отправил третий мяч в ворота соперника, обеспечив команде безапелляционную победу.

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