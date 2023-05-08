Беременная Катина и хрипящая Волкова: как выступила воссоединившаяся группа «Тату»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 82

Группа «Тату» воссоединилась на матче «Зенит» — «Спартак»

Беременная Катина и хрипящая Волкова: как выступила воссоединившаяся группа «Тату»

Фото: Яшина Алена / ТАСС

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Артистки спели на открытии футбольного матча «Зенит» — «Спартак».

Группа «Тату» воссоединилась ради выступления перед матчем «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» в Петербурге.

Юля Волкова и беременная Лена Катина исполнили свой хит «Нас не догонят». Многие болельщики связали выбор песни с тем, что «Зенит» очень сильно оторвался от своих ближайших преследователей в турнирной таблице.

Выступление было довольно необычным: Волкова так и не восстановила голос, поэтому исполняла песню с характерным хрипом, а «рыжая» Волкова облачилась в наряд для беременных и широкие штаны.

Петербуржцы пятый раз подряд стали чемпионами России по футболу. Матч 26-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Голы за «Зенит» забили только российские футболисты. Клаудиньо, который недавно получил паспорт, открыл счет на 13-й минуте. «Спартаковец» Кейта Бальде отличился забитым мячом с передачи Квинси на 33-й минуте. Почти сразу же сине-бело-голубые ответили гостям: гол забил Андрей Мостовой на 39-й минуте.

На 75 минуте игры у «Спартака» удалили защитника Дуарте. Через 10 минут Квинси Промес отличится с пенальти и сравнял счет. Но «Зенит» дожал в конце встречи и Иван Сергеев поразил ворота соперника на 90+1 минуте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

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