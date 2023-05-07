Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни
Информация о причине смерти уточняется.
Фото: Кадр из сериала «Студия 17», 2013 г.
Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни. По информации 5-tv.ru актера театра и кино не стало в ночь на 7 мая в одной из петербургских больниц.
Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области. Профильное образование получил во ВГИКе. Прежде чем стать актером киностудии «Ленфильм» в 1995 году восемь лет играл в Народном театре областного Подпорожья.
Наибольшую известность Тютрюмову принесли роли в популярных в нулевые сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».
У заслуженного артиста остались жена, двое детей и двое внуков.
Информация о причине смерти и дате уточняются.
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