Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 2 222

Информация о причине смерти уточняется.

Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни

Фото: Кадр из сериала «Студия 17», 2013 г.

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Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни. По информации 5-tv.ru актера театра и кино не стало в ночь на 7 мая в одной из петербургских больниц.

Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области. Профильное образование получил во ВГИКе. Прежде чем стать актером киностудии «Ленфильм» в 1995 году восемь лет играл в Народном театре областного Подпорожья.

Наибольшую известность Тютрюмову принесли роли в популярных в нулевые сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».

У заслуженного артиста остались жена, двое детей и двое внуков.

Информация о причине смерти и дате уточняются.

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