Психолог Макарова назвала причины лжи маленьких детей

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Алексей Панков
Алексей Панков 22

Психолог Макарова: дети врут из-за страха перед родителями и нездоровой атмосферы в семье

Психолог Макарова назвала причины лжи маленьких детей

Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Sanz

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Специалист отметила, что вранье — веский повод пересмотреть микроклимат в семье.

Ребенок может врать родителям из-за нездоровой атмосферы в семье. Таким мнением в интервью для Газеты.ру поделился детский и семейный психолог Кира Макарова. По ее словам, если факт лжи был выявлен — это веский повод пересмотреть порядки в семье, а также обратиться за помощью к специалистам.

«Самая распространенная причина, по которой ребенок говорит неправду, — общий климат в семье, когда родители позволяют себе врать при ребенке и ему самому, а также друг другу. В такой обстановке дети перенимают способность родителей вести общение, прибегая к обману и принимают эти правила игры», — отметила психолог.

Также специалист добавила, что еще одной причиной может быть страх перед родителями. Если ребенок постоянно находится в жестких рамках и не справляется с ними, он будет врать там, где ему выгодно. Специалист связывает эту особенность детской психики с желанием получить любовь во что бы то ни стало.

Третья причина — невнимательность со стороны родителей. Зачастую, когда взрослые не интересуются жизнью ребенка, тот начинает врать, чтобы не допустить внезапного вторжения в границы или появления интереса, к которому он не привык.

«После 6-7 лет мышление ребенка меняется, он теряет свою непосредственность и закрывается. Он начинает мыслить и рассуждать, как взрослый и когда родители грубо и любой ценой пытаются влезть в его личную жизнь, они закономерно получают порцию лжи», — уверена Макарова.

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