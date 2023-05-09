Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 38

Впустите в свою жизнь что-нибудь новое. Не исключено, что это позволит существенно изменить ее.

Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 9 мая?

Во вторник дела побегут быстрее. Энергии Огня и Дерева будут подталкивать к выходу из зоны комфорта, росту и развитию. И этот выход из комфорта будет на удивление приятным. На небе выглянет солнце, а в душе поселится оптимизм.

Совет дня: впустите во вторник в свою жизнь что-нибудь новое. Не обязательно масштабно. Можно просто найти новый маршрут на работу, попробовать новую еду или познакомиться с новым человеком. Кто знает, может эти новшества кардинально изменят вашу жизнь.

Предостережение дня: вторник не предназначен для ремонтов в любых его видах — от ремонта дома до ремонта тела. Перенесите старт этих важных дел на более правильную дату. Какую? Читайте в наших прогнозах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

4:13
«Стоит защищать себя заранее»: важные советы от врача при лесных пожарах
3:44
Премьер Румынии заявил о желании перенести День Победы с 9 на 8 мая
3:15
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
3:00
Что можно и нельзя делать 9 мая на Глафиру Горошницу
2:47
В России начали отмечать День Победы — видео

Сейчас читают

Предаст народ: в США сообщили, куда сбежит Зеленский после скорого поражения ВСУ
Блогера Хасбика и его друзей задержали в Дагестане за «свадебный» дрифт
Никас Сафронов об умершем Сергее Дрейдене: «Он был невероятно вкусный»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео