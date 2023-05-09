5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 9 мая?

Во вторник дела побегут быстрее. Энергии Огня и Дерева будут подталкивать к выходу из зоны комфорта, росту и развитию. И этот выход из комфорта будет на удивление приятным. На небе выглянет солнце, а в душе поселится оптимизм.

Совет дня: впустите во вторник в свою жизнь что-нибудь новое. Не обязательно масштабно. Можно просто найти новый маршрут на работу, попробовать новую еду или познакомиться с новым человеком. Кто знает, может эти новшества кардинально изменят вашу жизнь.

Предостережение дня: вторник не предназначен для ремонтов в любых его видах — от ремонта дома до ремонта тела. Перенесите старт этих важных дел на более правильную дату. Какую? Читайте в наших прогнозах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.