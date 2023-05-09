Все подходы к островам в устье Днепра под Херсоном контролируются ВС РФ

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 83

У украинских военных нет шансов снова закрепить свои позиции на островах.

Все подходы к островам в устье Днепра под Херсоном контролируются ВС РФ

Фото: Рубцов Андрей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские войска взяли под контроль все Херсонские острова в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, пишут РИА Новости со ссылкой на источник.

Накануне российские подразделения пресекли высадку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на левом берегу Днепра. ВСУ планировали на семи скоростных катерах пересечь реку и выйти на левобережье, к северу от города Алешки.

Корреспондент информагентства лично приехал в район населенного пункта и убедился, что украинских войск на данной территории нет и все под контролем российской армии.

О начале специальной военной операции объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Российский лидер отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Главы регионов обратились за помощью к России. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому наша страна решила оказать военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря.

Тема:
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