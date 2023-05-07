Российские ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 90

Киевский режим предпринял попытку воздушной атаки на Крым минувшей ночью.

Российские ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над акваторией Черного моря

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В Минобороны РФ сообщили о ликвидации 22 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что дроны противника пытались атаковать российские территории минувшей ночью.

«Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — прокомментировал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что более десяти украинских дронов совершили попытку атаковать Крым ночью 7 мая. Он отметил, что благодаря успешной работе российских ПВО и РЭБ атаку удалось отразить. Объекты инфраструктуры и местные жители не пострадали.

Киевский режим на протяжении нескольких дней усиленно пытается атаковать Крымский полуостров с помощью БПЛА. Прошлое массированное нашествие летательных аппаратов было подавлено 1 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области.

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