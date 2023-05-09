Акции в честь Дня Победы прошли уже в 40 странах по всему миру

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Захарова: 40 стран по всему миру провели акции в честь Дня Победы к началу 9 мая

Акции в честь Дня Победы прошли уже в 40 странах по всему миру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В разных уголках мира огромное количество людей уже отдали дань погибшим борцам с фашизмом.

В акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая приняли участие уже жители 40 стран мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального телеканала.

«40 стран на пяти континентах, хотя именно сегодня начинается основная часть», — говорит Захарова.

По ее словам, десятки тысяч человек отдали дань памяти погибшим борцам с фашизмом. Им в этом содействовали российские посольства и дипломаты. Более того, прошли субботники и торжественные собрания.

В Москве утром прошел Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране продолжаются шествия и праздничные мероприятия, а вечером небо над российским городами окрасят залпы салютов.

Вместе с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы на трибуне будут присутствовать лидеры стран СНГ. Накануне в Москву прибыли — президент Киргизии Сердар Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сегодня утром в российскую столицу прилетел Сердар Бердымухамедов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие мемориалы стоит посетить 9 Мая.

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