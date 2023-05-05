Родина-мать, Алеша и неизвестный солдат: какие мемориалы стоит посетить 9 Мая

Чтобы почтить память погибших красноармейцев, 9 Мая традиционно приносят цветы к мемориалам.

Советский Союз понес самые значительные потери в кровопролитной Второй мировой войне, сражаясь с фашистскими захватчиками. По официальным данным, количество погибших достигло более 26,6 миллиона человек. Не будет преувеличением сказать, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Именно поэтому День Победы отмечают с таким размахом: улицы украшают флагами, проводят торжественные парады с демонстрацией военной техники, поют фронтовые песни тех лет. И, конечно, это праздник, в который семья собирается, чтобы вспомнить воевавших героев.

К каким памятникам можно возложить цветы 9 Мая, чтобы почтить память павших солдат и вернувшихся с войны ветеранов — в подборке Пятого канала.

Могила Неизвестного солдата, г. Москва

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Прямо у стен московского кремля в Александровском саду стоит самый известный мемориал Великой Отечественной войны — «Могила Неизвестного солдата». Это действительное место захоронения праха одного из тысяч защитников города, погибших в сражении. Останки были взяты из братской могилы, обнаруженной в 1960-е годы возле бывшей станции в деревне Крюково (ныне город Зеленоград). В 1941-м железнодорожное полотно взорвали красноармейцы, чтобы задержать продвижение немецких захватчиков вглубь страны, однако после войны пути восстановили.

В мемориальный комплекс также входят аллеи городов-героев и стелы городов воинской славы. Сам памятник открыли 8 мая 1967 года. У могилы солдата горит Вечный огонь — факел был зажжен на Марсовом поле в Ленинграде и доставлен на бронетранспортере в столицу. Затем на Манежной площади Вечный огонь принял из рук героя-летчика Алексея Маресьева глава государства Леонид Брежнев, который и зажег пламя. Каждый час около монумента происходит торжественная смена караула. Авторами мемориала стали Д. Бурдин, В. Климов, Ю. Рабаев и Н. Томский.

Парк Победы на Поклонной горе, г. Москва

www.globallookpress.com / Alexander Grishin

Парк Победы на Поклонной горе хранит множество тайн. Так, при его проектировании для обслуживания фонтанов «Годы войны» был построен целый подземный лабиринт. Несмотря на то что парковый комплекс посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне, он повествует и о других героических битвах. Например, там стоит памятник «Защитникам земли российской», представляющий собой фигуры трех воинов: древнерусского богатыря, гвардейца-участника войны 1812 года и советского солдата.

На территории парка также расположены музей Победы, храм великомученика Георгия Победоносца, памятник странам-участницам антигитлеровской коалиции, а также цветочные часы. Но архитектурной доминантой ансамбля является величественный монумент Победы — это самый высокий памятник России. Высота обелиска составляет 141,8 метра. Автором монумента Победы стали скульптор З. Церетели, архитекторы Л. Вавакин и В. Будаев. Строительство мемориального комплекса длилось с 1984 по 1995-й год, то есть вплоть до его открытия к 50-летней годовщине Победы.

Пискаревское мемориальное кладбище, г. Санкт-Петербург

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Пискаревское мемориальное кладбище — самое массовое захоронение жертв Великой Отечественной войны. В 186 братских могилах находятся останки около 470 тысяч жителей блокадного Ленинграда, скончавшихся от холода, голода и болезней, и 70 тысяч солдат, героически защищавших северную столицу. Мемориал был открыт в пятнадцатую годовщину Великой Победы 9 мая 1960 года.

Центральным монументом архитектурного ансамбля является «Мать-Родина», которая представляет собой стелу с горельефами, воссоздающими эпизоды обороны Ленинграда. На гранитной стене позади памятника высечены слова поэта Ольги Берггольц «Никто не забыт, и ничто не забыто».

Авторы ансамбля стали архитекторы А. Васильев, Е. Левинсон, скульпторы В. Исаева и Р. Таурит («Мать-Родина» и рельефы на боковых стенах), М. Вайнман, Б. Каплянский, А. Малахин, М. Харламова (горельефы на центральной стеле).

«Дорога жизни», Ленинградская область

© РИА Новости / В. Барановский

Музей и мемориальный комплекс «Дорога жизни» в Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны «Дорога жизни» была единственной магистралью через Ладожское озеро, связывавшей блокадный Ленинград со страной. Сегодня в этом месте установлен мемориал «Разорванное кольцо», символизирующее прорыв блокады. Его открытие состоялось в 1966 году по инициативе военного корреспондента Михаила Дудина. Над созданием памятника работали архитектор В. Филиппов, скульптор К. Симун и инженер-конструктор И. А. Рыбин. Неподалеку от музея расположен еще один памятник «Кораблям Дороги Жизни», посвященный морякам и железнодорожникам, которые перевозили этим путем людей и грузы.

Мемориальный комплекс имени Зои Космодемьянской, Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов

Зоя Космодемьянская стала олицетворением героизма и духа сопротивления фашистским захватчикам. В 1941-м восемнадцатилетняя комсомолка по приказу Сталина должна была сжечь населенные пункты, оккупированные немцами. Ей почти удалось довести задание до конца, но в последний момент ее схватили в плен. Несколько часов ее пытали, чтобы узнать, где находятся другие партизаны, но она не проронила ни слова. Тогда девушку показательно казнили на виселице. Перед смертью она произнесла: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье умереть за свой народ!». Эти слова вошли в историю.

В честь 75-летия Победы в Петрищево возвели музей «Зоя», рядом с которым установлен памятник Зое Космодемьянской. Отдельного внимания заслуживает мультимедийный «Бессмертный полк», позволяющий потомкам продемонстрировать семейные реликвии и портреты, сопроводив их рассказами о героизме воевавших родственников. Архитектором музейного комплекса стал А. Адамович.

«Героям-панфиловцам», Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Сергеев

Шесть девятиметровых фигур с автоматами и гранатами в руках напоминают о легендарном подвиге воинов-красноармейцев, которые под командованием генерал-майора Ивана Панфилова 16 ноября 1941 года в неравном бою задержали продвижение фашистских танков к Москве на несколько часов. В память о двадцати восьми доблестных панфиловцах в 1975-м открыли мемориальный комплекс, расположенный на месте сражения. Авторами музея и памятников стали скульпторы Н. Любимов, А. Постол,

В. Федоров, а также архитекторы В. Датюк, Ю. Кривущенко, И. Степанов. Неподалеку от памятника в Нелидово также находится интерактивный Музей героев-панфиловцев, где можно ознакомиться с подлинными экспонатами военного времени.

«Курская дуга», г. Курск

© РИА Новости / Юрий Кавер

Мемориальный комплекс «Курская дуга» расположен на проспекте Победы в Курске. Он был открыт к 55-летию Курской битвы в 1998 году. Центральное положение занимает Триумфальная арка, которая украшена скульптурами воинов разных эпох: русского витязя, гренадера, пехотинца и танкиста времен Великой Отечественной войны. Перед входом в арку стоит памятник маршалу Жукову, созданный курскими скульпторами В. Бартеневым и И. Мининым. За монументом также виднеется купол храма Святого Георгия Победоносца. В парковой зоне также можно увидеть военную технику тех лет.

Памятник погибшим воинам-куртатинцам, ущелье в Северной Осетии

Матыцин Валерий / ТАСС

Каждый пятый житель Северной Осетии сражался с фашистскими захватчиками. За годы войны, по официальным данным, на фронте погибло более 45 500 человек. В память о тех, кто не вернулся с поля битвы, на небольшом холме в Куртатинском ущелье Северной Осетии-Алании был установлен мемориал. Над его созданием трудился скульптор Д. Цораев. Открытие памятника состоялось 9 мая 1971 года.

Монумент представляет собой верного коня, оплакивающего павшего в бою наездника, и символизирует скорбь родных по погибшим сыновьям. Неофициально осетины называют его «Памятник плачущему коню».

«Катюша», г. Владивосток

© РИА Новости / Виталий Аньков

«Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой» — эти слова Михаила Исаковского, положенные не музыку Матвея Балантера, попали в самое сердце русского солдата. Ведь в песне поется о чувствах девушки, ждущей своего любимого с фронта. По одной из версий, прообразом героини стала уроженка Владивостока Екатерина Алексеева, которая вместе с мужем офицером-пограничником участвовала в сражениях против японцев у озера Хасан в 1938 году и за героизм удостоилась ордена Красной Звезды. В 2013-м ее подвиг решили увековечить — и теперь в сквере Моргородка во Владивостоке стоит памятник легендарной «Катюше». Авторами скульптуры стали К. Новиков и И. Кулаков.

Ржевский мемориал Советскому Солдату, Тверская область

© РИА Новости / Евгений Одиноков

«Я убит подо Ржевом, в безыменном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете», — эти строки Александра Твардовского посвящены кровопролитным боям подо Ржевом в 1942–1943 гг. Общие потери советских войск за этот период составили 835 881 человек. В память о жертвах войны по инициативе ветеранов был возведен мемориал Советскому солдату, установленный близ деревни Хорошево в Тверской области. Монумент представляет собой фигуру солдата высотою 25 метров в гимнастерке и плащ-палатке, которая окутывает его снизу, переходя в стаю журавлей.

Над величественным образом статуи работали скульптор А. Коробцов и архитектор К. Фомин. Их источниками вдохновения стали стихотворение «Журавли» Расула Гамзатова и сцена из «Баллады о солдате» Григория Чухрая, в которой вернувшийся без ног солдат идет на костылях так, что развевающийся подол его плаща создает эффект, будто он парит в небе. Монумент ржевского солдата сочетает традиции соцреализма и постмодернизма. Его открыли на народные пожертвования в 2020 году.

«Саур-Могила», Донецкая область

© РИА Новости

Скульптура «Саур-Могила» в Горловском районе Донецкой области посвящена героическому освобождению советскими солдатами оккупированного немцами Донбасса в 1943 году. Саур-Могила является одной из высот Донецкого кряжа, поэтому имеет важное тактическое значение. В этом месте после окончания войны установили обелиск из железобетона и гранита высотой 36 метров. У его подножия стоит девятиметровая статуя советского солдата с поднятым в руке автоматом.

В 2014 году монумент «Саур-Могила» был разрушен вооруженными милами Украины. После вхождения ДНР в состав России в 2022-м его восстановили. Над монументом работали скульпторы Ф. Коцюбинский, И. Горовой, К. Кузнецов, а также архитекторы М. Потипако, А. Игнащенко, И. Козлингер.

«Алеша», г. Мурманск

© РИА Новости / Илья Тимин

Официально памятник называется «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», однако мурманчане ласково прозвали его Алешей. Монолитная фигура солдата в плащ-палатке и с автоматом за плечом установлена на берегу Кольского залива. По размерам мурманский «Алеша» немного уступает статуе «Родина-мать»: вместе с постаментом его высота составляет 42,5 метра, а вес — 5376 тонн. Монумент, придуманный архитектором И. Покровским и скульптором И. Бродским, был открыт в 1974 году к 30-летию разгрома немецких войск в Заполярье.

Монумент воинской и трудовой Славы, г. Пенза

© РИА Новости / Семенов

Монумент воинской и трудовой Славы на площади Победы в Пензе является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города. Скульптура представляет собой солдата в плащ-палатке и с винтовкой в руке, закрывающего своим телом женщину и ребенка. Бронзовая фигура матери с ребенком расположена на шестиметровом гранитном постаменте позади бойца. Памятник открыли 9 мая 1970 года к 30-й годовщине Победы. Его автором стал скульптор В. Козенюк.

«Журавли», г. Саратов

Карелин Александр / ТАСС

«Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей», — эти строки дагестанского поэта Расула Гамзатова как нельзя точно отражают горечь утраты о павших в Великой Отечественной войне. Его стихотворение «Журавли» получило известность благодаря актеру и шансонье Марку Бернесу, вдохновив архитектора Ю. Менякина на создание одноименного памятника в Саратове.

Мемориал был установлен в парке Победы на Соколиной горе 9 мая 1982-го. Визуально «Журавли» представляет собой клин из двенадцати серебристых журавлей, летящих на запад — они символизируют души погибших солдат.

Памятник Солдату и Матросу, г. Севастополь

© РИА Новости / Михаил Мокрушин

Памятник Солдату и Матросу служит напоминанием об одном из самых кровавых событий Великой Отечественной войны — освобождению Севастополя в 1944-м от немецких войск. По официальным данным, потери совестких войск составили 200 тысяч человек, из низ безвозвратные — 150 тысяч человек. Этот город-порт был важным плацдармом для фашистов, пытавшимся удержать его любой ценой. Тогда казалось, что надежда вернуть Крым практически угасла, однако в итоге красноармейцам удалось потопить флот, насчитывавший более 40 тысяч захватчиков. Для установки монумента специально выбрали мыс Хрустальный — с этой точки его хорошо видно. Торжественное открытие статуи состоялось 8 мая 2007 года. Авторами композиции стали С. Войцеховский и В Клиник.

«Защитникам неба Отечества», г. Тула

www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Памятник «Защитникам неба Отечества» в Туле открыт относительно недавно, в 2015 году, по инициативе сына легендарного летчика-истребителя и Героя Советского Союза Ивана Вишнякова. Мемориал высотой 27 метров представляет собой две несущие опоры, изогнутые в виде траекторий полета самолетов. В основе произведения лежит реальный боевой эпизод, когда Вишняков сбил два немецких самолета-разведчика. Рядом со скульптурной композицией установлено 26 бронзовых табличек с именами 2420 советских летчиков-героев. Автором мемориала стал М. Вишняков.

«Героям Сталинградской битвы», г. Волгоград

www.globallookpress.com / Sergey Smirnov

Скульптура «Родина-мать зовет!», представляющая собой фигуру женщины с поднятым вверх мечом, является одним из самых величественных архитектурных произведений, посвященных Великой Отечественной войне. На момент открытия в 1967 году она была признана самой высокой статуей в мире. Ее высота равняется 85 метрам. Монумент считается частью триптиха о Великой Отечественной войне, в который также входят статуи «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-Освободитель» в Трептов-парке Берлина.

Изначально, по задумке авторов Е. Вучетича и Н. Никитина, статуя должна была держать в руках развевающееся знамя, а у ее подножия планировали установить скульптуру солдата, склонившего колено перед образом матери. Однако потом концепцию пересмотрели.

«Родина-мать» является главным монументом в композиции памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Там же расположены памятник «Стоявшие насмерть», скульптура «Скорбящая мать» и горельеф «Память поколений». Неподалеку в зале Воинской славы горит Вечный огонь. Также рядом находятся Храм «Всех Святых», аллея пирамидальных тополей и другие достопримечательности.

«Тыл — фронту», г. Магнитогорск

© РИА Новости / Александр Кондратюк

Магнитогорский памятник «Тыл — фронту» в парке Победы является частью триптиха о Великой Отечественной войне, в который также входят статуи «Родина-мать» на Мамаевом кургане и «Воин-Освободитель» в Трептов-парке Берлина. Их даже объединяет такой выразительный элемент, как меч. Композиция символизирует победу русского оружия над фашизмом: меч, выкованный на Урале, был поднят над Волгой и опущен в Берлине.

Сама пятнадцатиметровая скульптура визуально представляет собой сцену, в которой простой фабричный рабочий передает меч защитнику страны. Поэтому фигура рабочего обращена на восток, к металлургическому комбинату, а воина — на запад, к линии фронта. У подножия фигур горит Вечный огонь. Авторами мемориала стали Л. Головницкий и Я. Белопольский.

Магнитогорск — сердце металлургической промышленности страны, поэтому «Тыл — фронту» является одновременно памятником солдатам и рабочим, трудившимся в поте лица день и ночь ради победы. В 2005-м к нему добавилась табличка с именами 14 тысяч магнитогорцев, погибших в годы войны.

«Маруся-регулировщица», Ростовская область

Youtube / Режиссер Олег Афанасьев

Скульптура женщины-регулировщицы, которую местные жители ласково прозвали «Маруся», стоит на развилке дорог, ведущих к городам Ростов-на-Дону, Донецк и Матвеев Курган. Этот мемориал посвящен особому роду войск — девушкам-регулировщицам, без которых сложно было вести организованное наступление. Легенда гласит, что на этом перепутье во время войны стояла регулировщица, которая в течение двух суток непрерывно направляла советские танки, пока не потеряла сознание от истощения и переутомления. Памятник высотой 1,5 метра был открыт 9 мая 1973 года. Кстати, аналогичный памятник установлен в Берлине в память о регулировщицах 8-й армии генерал-лейтенанта Герасименко, принимавших там активное участие в боях.

Кривцовский мемориал, г. Орловская область

Фото: imena.onf.ru

В память о сражениях Красной армии с немецкими войсками в «Долине смерти» на пойме рек Ока и Зуша с осени 1941-го по лето 1943-го был воздвигнут Кривцовский мемориал. Комплекс состоит из двух частей: монумента погибшим воинам в виде пирамиды высотой 15 метров и площади с двумя братскими могилами, где стоит обелиск и горит «Вечный огонь славы». Памятник установили в Болховском районе Орловской области в 1970-м. Авторами мемориала стали архитектор С. Федоров, скульптор В. Басарев и художник А. Курнаков.