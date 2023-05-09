Отдышка и депрессия: врач рассказала о последствиях ОРВИ

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Алексей Панков
Алексей Панков 12

Нутрициолог Новикова: отсутствие симптомов не означает избавление от вирусного заболевания

Отдышка и депрессия: врач рассказала о последствиях ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Биохимик Екатерина Новикова объяснила, как полностью вылечить ковид и другие заболевания.

Прекращение кашля и насморка, а также нормализация температуры вовсе не означают излечивание от вирусного заболевания. Такое заявление в разговоре с aif.ru сделала врач-натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова.

Специалист подчеркнула, что зачастую респираторные заболевания сопровождаются сбоями в работе других органов. Многие пациенты жалуются на слабость, утомляемость, проблемы с пищеварением и даже депрессию. Наиболее часто такие симптомы сохраняются во время постковидного синдрома. Но люди подолгу не могут прийти в себя и после обычных ОРВИ.

По словам врача, могут фиксироваться следующие последствия:

  • одышка;
  • нарушения сердечного ритма;
  • изменения свойств крови;
  • нарушение обоняния;
  • выраженная слабость, сонливость, снижение работоспособности;
  • потеря аппетита;
  • головные боли, мигрени;
  • тревожность, бессонница;
  • выпадение волос и другое.

Вместе с тем врач раскрыла способы лечения и избавления от симптомов. Лучше подходить к проблеме комплексно: скорректировать питание, гулять на свежем воздухе и снизить уровень стресса.

Новикова назвала о нескольких веществах природного происхождения, способных укрепить организм. Одним из самых полезных продуктов является березовый гриб чага. Он обеспечивает необходимую герметичность сосудистых стенок, нормализует естественный гормональный уровень. Также важно принимать различные про- и пребиотики. Но нужно помнить, что они должны храниться при определенных температурах, а также их нельзя принимать вместе с антибиотиками. Кроме того, можно использовать различные добавки, среди которых Гинкго Билоба, Омега−3 жирные кислоты, витамин K2, а также экстракты байкальского шлемника и цимицифуги.

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